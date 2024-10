In einem Mitarbeiterbrief übte Li Selbstkritik und suchte nach Lösungsmöglichkeiten. „Wir sind zu sehr mit den Verkäufen und dem Wettbewerb in allen Bereichen beschäftigt, sodass die Absatzziele den Nutzwert überflügeln. Das begehrliche Streben nach schnellem Wachstum macht uns zu Menschen, die wir hassen“, so Li. Das bis Ende 2024 angekündigte neue Elektromodell werde bis Anfang 2025 verschoben. Zuerst müssten genügend eigene Ladestationen zur Verfügung stehen, damit eine optimale Nutzung des neuen Fahrzeugs gesichert sei. Die Neuausrichtung scheint anzukommen. Im September legte Li Auto an der Börse wieder um mehr als 40 Prozent zu.

Li Auto überholt deutsche Premiummarken

Für die nächsten Jahre plant Li Auto keine Exporte. Auch wenn Li-Modelle in absehbarer Zeit kaum in Europa zu sehen sein werden, könnte Li Auto für die deutschen Premiumhersteller gefährlich werden. Der Konzern konzentriert seine Kräfte auf den chinesischen Markt, der für deutsche Produzenten jahrelang wichtigster Absatzmarkt und Gewinnbringer war. Immer weniger deutsche Premiummodelle werden dort zugelassen, und immer mehr Li-Modelle sind dort auf den Straßen zu sehen. Li Auto übertraf im September die Verkäufe von Mercedes-Benz, BMW und Audi und lag hinter dem Branchenriesen Tesla an zweiter Stelle bei den Premiummarken.

Nicht nur der günstige Preis ist eine große Herausforderung. Noch mehr ist dies ein Produkt, das aus der Internet-Ökonomie kommt. Die Marke und ihr Gründer Li Xiang, werden online in vielen Foren wie ein Popstar gefeiert – oder abgestraft.