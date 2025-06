Bleiben wir in China: Gibt es dort auch verstärkt Wettbewerb durch chinesische Zulieferer, die europäische Anbieter unter Druck setzen?

Ja, definitiv. Der Wettbewerbsdruck nimmt weltweit zu, doch nirgends ist er so intensiv wie in China selbst. Wenn wir über Konkurrenz durch chinesische Zulieferer sprechen, geht es weniger um Europa, sondern um den chinesischen Markt. Natürlich vergeben auch europäische OEMs verstärkt Projekte an chinesische Anbieter. Doch vielen dieser Lieferanten fehlt es in Europa an Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Und sie können nicht beliebig alle Teile um die halbe Welt transportieren. In China hingegen sind viele deutsche Zulieferer traditionell sehr erfolgreich. Gleichzeitig drängen leistungsfähige lokale Anbieter mit technologisch hochwertigen Produkten und sehr niedrigen Preisen auf den Markt. Das ist eine angespannte, teils verzerrte Wettbewerbssituation. Sie ist nicht nachhaltig, aber sie wird uns noch eine Weile begleiten.

Apropos globale Verwerfungen: Sie haben vorhin von einer möglichen „Zollkrise“ gesprochen. Wie stark werden deutsche Zulieferer von verschärften Zollregimen getroffen, und wie können sie sich darauf vorbereiten?

Zölle sind für die Automobilzulieferindustrie extrem problematisch, was an der tiefen internationalen Verflechtung der Wertschöpfungsketten liegt. Kaum eine Branche transportiert ihre Komponenten so häufig über Ländergrenzen hinweg wie diese. Schon deshalb sind zusätzliche Zölle von 20, 30 Prozent oder mehr ein kaum tragbarer Kostenfaktor – insbesondere angesichts der ohnehin angespannten Margenlage. Kurzfristig lässt sich das nur durch Preisweitergabe an die OEMs auffangen. Mittelfristig aber wird es Anpassungen in den Wertschöpfungsketten geben müssen. Dafür braucht es jedoch Planungssicherheit: über die Höhe, Dauer und Art solcher Zölle.

Im letzten Jahr sagten Sie, die deutsche Zulieferindus­trie brauche keine politische Unterstützung. Gilt das angesichts der Diskussionen über Standortbedingungen, Energiepreise, Löhne und Industriepolitik noch immer?

Man muss hier differenzieren. Natürlich braucht die Industrie verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen, insbesondere angesichts langer Investitionszyklen. Ansonsten ist keine Planung möglich. Das hat sich am Beispiel Elektromobilität bereits gezeigt. Was die industriepolitische Frage betrifft: Für mich geht es weniger um die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen, sondern um übergeordnete Ziele wie Versorgungssicherheit und technologische Souveränität. Wollen wir in Europa eine eigene Batterie-Wertschöpfungskette aufbauen? Wollen wir ausreichende Halbleiterkapazitäten? Das sind politische Fragen, die über das klassische ökonomische Denken hinausgehen und entsprechend beantwortet werden müssen.