Bereits seit einigen Wochen ist bekannt, dass Ford seinen Standort in Saarlouis nur noch bis 2025 betreiben wird. Was danach mit dem Betriebsgelände und vor allem der Belegschaft passieren wird, stand bisher noch in den Sternen. Nun verkündet der Automobilhersteller gemeinsam mit der Landesregierung des Saarlandes, erste Rahmenbedingungen für einen detaillierten Kooperationsvertrag ausgehandelt zu haben.

Ziel beider Parteien sei es, für Standort und Personal einen reibungslosen Übergang in eine nachhaltige, industrielle Nutzung zu schaffen. Hierzu einigten sich die Landesregierung und der Autobauer auf einen strukturierten Prozess unter Einbindung der Sozialpartner. Einen wichtigen Bestandteil dieser Vereinbarung stellen zudem die Eckpunkte über den Einstieg potenzieller, neuer Investoren dar. Beide Vertragspartner würden weiterhin ihre jeweiligen Netzwerke nutzen, um potenzielle Investoren zu identifizieren. Nach Abschluss einer rechtsverbindlichen Kooperationsvereinbarung, die es bis Jahresende zu unterzeichnen gilt, sollen dem Saarland die Erwerbsrechte für den Standort eingeräumt werden, so Ford.