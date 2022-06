Automobilhersteller bieten zahlreiche Unterstützungsprogramme

Genau an dieser Stelle setzen viele OEMs an und stellen Förderprogramme zusammen. So bietet beispielsweise BMW in seiner Startup Garage ein Venture-Client-Modell, das in Pilotprojektphasen unterstützt. Im besten Fall, um das jeweilige Produkt zu validieren und das Jungunternehmen als langfristigen Lieferanten oder Partner zu binden. So sollen zukunftsweisende Lösungen mit dem Innovationsbedarf der eigenen Fachbereiche zusammengebracht werden.

Auch Volkswagen bietet mit dem Ideation Hub seine Unterstützung an. Regelmäßig konzipiert der Innovationstreiber Challenges, auf die sich Startups mit ihren Produkten bewerben können. Auf der Seite des Ideation Hub heißt es „Ist euer Produkt oder Service aus Sicht des Fachbereichs von Interesse für die Challenge, dann laden wir euch zum Pitch ein. Im Anschluss entscheiden wir, ob ein Proof of Concept, eine Beteiligung oder die Aufnahme in ein Inkubatorenprogramm sinnvoll ist.“

Gemeinsam mit der Forschungsfabrik ARENA2036, der Universität Stuttgart und dem US-Accelerator Plug and Play bietet Mercedes ebenfalls eine Innovationsplattform für Entrepreneure aus dem Mobilitätsbereich an. Die Startup Autobahn des Automobilherstellers startet mit einer globalen Scouting- und Screening-Phase. Den 30 zukunftsträchtigsten Unternehmen vermittelt die Initiative eine feste Partnerschaft für kommenden Pilotprojekte. Zudem unterstützt die Initiative bei der Vermittlung von Unternehmenspartnern.