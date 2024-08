Zu Preisen ab 63.500 Euro ist ab sofort die neue Basisvariante des Audi Q6 e-tron bestellbar. Bis Ende September räumen die Ingolstädter noch eine Vorteilsprämie von 4 Prozent ein, wodurch der Einstiegspreis um rund 2.000 Euro sinkt.

Von den bisher angebotenen Modellen (ab 67.000 Euro) unterscheidet sich das neue durch die von netto 95 auf 76 kWh geschrumpfte Batterie. Als Reichweite gibt der Hersteller 533 Kilometern an, als Leistung des an der Hinterachse platzierten E-Motors 185 kW/252 PS. Die maximale DC-Ladeleistung fällt mit 225 kW etwas geringer aus als bei den Modellen mit großem Akku, liegt aber noch über der der meisten Konkurrenten. An der heimischen Wallbox lädt das Mittelklasse-SUV mit 11 kW.