2025 dürfte auf den CLA die sportliche Kombivariante Shooting Brake folgen – mit technisch identischem Package. Im Jahr darauf wären dann die neuen Generationen von GLA und GLB an der Reihe. Hier lösen die elektrischen Versionen mit dem Beinamen EQ-Technologie die Vorgänger EQA und EQB ab. Beide SUV-Modelle dürften auch mit Allradantrieb erhältlich sein. Zu hören ist allerdings, dass Mercedes an Stelle des GLB alternativ ein CLA Crossover ins Rennen schicken könnte, um gegen den Elektro-Bestseller Tesla Model Y etwas im Köcher zu haben. Zudem würde sich der GLB in Bezug auf Größe und Platzangebot ziemlich dicht an der Nummer fünf der MMA-Familie befinden, dem kleinen G-Modell. Der kantige Geselle im Offroad-Look kommt voraussichtlich 2027 auf den Markt und spielt technisch gesehen eine Sonderrolle. Denn die Entwickler bedienen sich bei ihm aus Teilen des MMA und des MB.EA-M. Letztere Plattform ist unter anderem für die nächste C-Klasse und den GLC vorgesehen.

Bei der Batterie will Mercedes, wo immer es geht, auf die kostengünstigere LFP-Technologie (Lithium-Eisenphosphat) setzen. In den stärkeren Varianten hingegen soll ein Nickel-Mangan-Cobalt-Akku stecken und Reichweiten von rund 800 Kilometer ermöglichen.