Das Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Werk in Hannover blickt auf eine lange Produktionsgeschichte zurück. Im Jahr 1956 begann die Fertigung in Hannover-Stöcken mit der Produktion des VW T1 besser bekannt als „Bulli“. Mehr als 9 Millionen Einheiten des Kultfahrzeugs sind an diesem Standort produziert worden. Neben dem Bulli verließen auch andere prominente Modelle des Wolfsburger Herstellers die Automobilfabrik in Hannover. Darunter beispielsweise der Käfer, die Kleintransporter LT1 und LT2 sowie in jüngster Vergangenheit das Pick-up-Modell Amarok.

Nach über 10 Millionen gefertigten Fahrzeugen steht das Werk nun vor einer Transformation, die alle bisherigen Veränderungen des Standorts überragt: Der Volkswagen-Konzern plant die vollständige Elektrifizierung und Modernisierung des VWN-Werks. 21 Milliarden Euro investiert der OEM in Umbaumaßnahmen seiner niedersächsischen Standorte, darunter auch Hannover. Nachdem im Mai nach erfolgreichem Umbau hin zum elektrischen Antrieb die Produktion des ID.4 in Emden angelaufen war, folgen nun bereits die nächsten Mitglieder der neuen Elektrofamilie am Hannoveraner Standort. Hier rollen erstmalig der ID. Buzz und der ID. Buzz Cargo vom Band.

Doch die Position als dritter deutscher Produktionsstandort der ID-Modelle neben Dresden und Emden stellte Hannover in der Vorbereitung vor einige Hürden. Aktuell werden im Transporter-Werk des OEM der T6.1 und der Multivan T7 – als Verbrenner und in der Plug-in-Hybrid-Variante – gefertigt. Diese zwei Antriebsarten ergänzt die Einführung der neuen ID-Fahrzeuge durch den Modularen E-Antriebs Baukasten (MEB). Infolgedessen muss die Fertigung drei verschiedene Modelle auf drei unterschiedlichen Plattformen bewältigen.