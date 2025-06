Die Berater von Bain & Company haben in einer aktuellen Analyse verdeutlicht, wie technologische Innovationen das Potenzial haben, die Automobilbranche tiefgreifend zu transformieren. Befragt wurden rund 300 Führungskräfte europäischer und nordamerikanischer Automobilunternehmen. Gerade der flächendeckende Einsatz von KI werde künftig entscheidend sein. Neben Effizienzvorteilen bringe er auch qualitative Verbesserungen – etwa durch KI-gestützte Simulationen und Automatisierungen in der Softwaredokumentation.



„Der konsequente und kombinierte Einsatz von innovativen Technologien wie Automatisierung, künstlicher Intelligenz und Robotik bietet der Automobilbranche eine Chance, wie sie sich für jede Generation nur einmal ergibt“, erklärt Bain-Partner Eric Zayer, der die Praxisgruppe Automotive und Mobilität in der EMEA-Region leitet. Er zieht Parallelen zur Phase der Öffnung des chinesischen Markts: „Wenn Hersteller und Zulieferer jetzt schnell die neuen technologischen Chancen nutzen und ihre Geschäfts- und Betriebsmodelle grundlegend anpassen, können sie zu alter Stärke zurückfinden.“