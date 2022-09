3D-Drucker gehören längst zur Standard-Ausstattung vieler Autohersteller und Zulieferer. Gerade wenn es um kleinere Stückzahlen, Sonderanfertigungen oder Ersatzteile für Oldtimer geht, ist die additive Fertigung ein Gamechanger. Je nach Hersteller werden die Chancen und Risiken des Verfahrens jedoch anders bewertet. Im Rahmen des Additiv Automotive 2.0 diskutierten Thomas Stein, Projektleiter AM bei Volkswagen und Matthias Schmid, Deputy Head of Center of Competence 3D-Printing von Daimler Trucks, über die Hürden der Technologie.

Jüngst häuften sich Berichte über Produktfälschungen bei verschiedenen OEMs. Allein von Mercedes-Benz seien 2021 mehr als 1,86 Millionen gefälschte Produkte beschlagnahmt worden. Ein Problem, was der Stuttgarter Autobauer nicht exklusiv gepachtet hat. Auch Thomas Stein von Volkswagen mahnt vor den Risken – insbesondere beim 3D-Druck: In der Regel reiche der Datensatz, um ein Teil auf irgendeinem Drucker weltweit nachzubilden. Es müsse nachweisbar sein, von wem ein Teil wirklich produziert wurde. Ein außen angebrachtes Kennzeichen reiche nicht aus, so der Experte.

Das Problem sei zwar nicht neu, für Stein stehen die Hersteller mit Blick auf die additive Fertigung aber noch mal vor einer ganz anderen Herausforderung. Diese Sorge zeigt: Gerade bei neuen Technologien wandeln die Hersteller oftmals auf einem schmalen Grat zwischen Offenheit und Sicherheit. Matthias Schmid von Daimler Trucks hat beides zugleich im Blick und warnt davor, sich von den Themen Produkthaftung und Produktpiraterie ausbremsen zu lassen. „Man braucht immer ein paar Believers, die das ganze Thema anschieben“, so Schmid.