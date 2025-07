Das vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt ist auf die Dauer von drei Jahren angelegt und befasst sich anhand eines

konkreten Anwendungsfalls mit der Systematisierung von Kooperationen zwischen innovativen Unternehmen oder Forschungsinstitutionen und der Fraunhofer FFB (Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle). Mit dem FFB arbeiten der Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen sowie der deutsche Mischtechnik-Entwickler HS-Tumbler am Projekt.



Der RWTH-Lehrstuhl entwickelt den Ansatz der „Hochkooperativen Skalierung“ - eine Methode, die Verzögerungen vermeiden soll, wie sie bei der Überführung neuer Fertigungstechnologien aus dem Labormaßstab in die skalierte Anwendung entstehen. PEM-Leiter und Miterfinder des StreetScooter Achim Kampker spricht in diesem Zusammenhang von "Leerlaufzeiten, die von sechs Monaten bis hin zu mehreren Jahren reichen“. Gründe für diese Leerlaufzeiten sieht er in Herausforderungen beim Wissens- und Datentransfer, aber auch in zuvor nicht abgestimmten Finanzierungs- und Skalierungsstrategien.