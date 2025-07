So fertigt Mercedes-Benz die Batterien für den neuen CLA

Die Mercedes-Benz Tochter Accumotive in Kamenz rückt einmal mehr in den Fokus. Seit 2012 fertigt das Werk in Sachsen Antriebsbatterien, die Zwei-Millionen-Marke hat man inzwischen geknackt. Nun kann der Automobilhersteller den erfolgreichen Hochlauf seiner Hightech-Batteriemontage für den neuen CLA melden. Die vollelektrischen CLA-Modelle werden im badischen Rastatt montiert. Kamenz versorgt Rastatt seit diesem Jahr mit der neuen Batteriegeneration. Die elektrischen Antriebseinheiten und Achsen kommen aus dem Werk Stuttgart-Untertürkheim, die Rohbau-Komponenten, Struktur- und Karosserieteile aus Kuppenheim.

Kamenz ist Teil des Daten-Ökosystems

Der Standort in Sachsen ist vollständig im Mercedes Daten-Ökosystem MO360 integriert und damit mit dem gesamten Produktionsverbund vernetzt. Dies soll unter anderem die lückenlose Nachvollziehbarkeit jeder ausgelieferten Batterie gewährleisten, einschließlich aller Produktionsdaten. Zudem kommen dem OEM zufolge spezielle Montagevorrichtungen zum Einsatz, die ergonomisch unterstützen und den Mitarbeitern den Umgang mit schweren Bauteilen erleichtern.



Die Herstellung der hochkomplexen Batterien erfolgt auf einer etwa 350 Meter langen Fertigungslinie. Anhand rund 50 verschiedener manueller und hoch automatisierter Montageprozesse wird eine Vielzahl von Komponenten, Zellmodule, Kühlplatten und Sensoren präzise im Gehäuse implementiert und anschließend mit verschiedenen Elektronik-Komponenten der Batterie mittels einer integrative Hochvoltverkabelung verbunden. Abschließend erfolgt die elektrische und mechanische Absicherung anhand verschiedener Prüfstände.

Die Produktions- und Logistikfläche umfasst gesamt rund 125.000 Qudratmeter. Die 2018 in Betrieb genommene Montagehalle, in der die Batterien für den neuen CLA montiert werden, verfolgt ein nachhaltiges Konzept: Ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von zwei Megawatt versorgen in Verbindung mit Geothermie die Produktionsanlagen mit Energie.