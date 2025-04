Erweiterung bestehender Engagements in Argentinien

Volkswagen ist seit über 40 Jahren in Argentinien aktiv und beschäftigt dort aktuell rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben dem Werk Pacheco, das sich etwa 36 Kilometer von Buenos Aires entfernt befindet, betreibt der Konzern ein weiteres Werk in Córdoba. Während in Pacheco die Fahrzeuge Taos und Amarok produziert werden, fertigt das Werk Córdoba Getriebe, Ducati-Motorräder sowie Nutzfahrzeuge von VW Trucks & Buses.



Die jetzt angekündigte Investition knüpft an frühere Maßnahmen an. Bereits im Jahr 2020 hatte Volkswagen rund 800 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner argentinischen Werke investiert. Damals floss der Großteil (rund 650 Millionen Dollar) in die Produktion des Stadt-SUVs Taos im Werk Pacheco. Weitere 150 Millionen Dollar wurden in das Werk Córdoba investiert, um dort Getriebe für den europäischen Markt zu produzieren.