Nun soll es ausgerechnet der Autopilot richten

Auf der gleichen technischen Basis wie das günstigere Modell will Musk nach früheren Angaben auch ein Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale bauen. Dafür müsste Tesla aber zunächst einmal die von Musk schon seit Jahren in Aussicht gestellte Technologie zum autonomen Fahren entwickeln. Tesla hat zwar eine fortgeschrittene Version seines Assistenzsystems Autopilot mit der Bezeichnung „Full Self-Driving“ (FSD). Anders als der Name verspricht, macht die Technik einen Tesla aber nicht zum wirklich autonomen Auto: Der Fahrer trägt immer noch die Verantwortung und muss jederzeit bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen. Aber FSD ist immerhin darauf trainiert, etwa Ampeln und Vorfahrt-Regeln zu beachten. Allerdings ist die Software weiterhin in einer Testphase und macht Fehler – während Musk immer wieder verspricht, dass sie bald fertig sein werde – typisch Tesla.

Trotz all dieser Widersprüche und negativen Meldungen, gibt es Gründe, die Hoffnung auf Besserung mit sich bringen, wenn auch nicht unbedingt kurzfristig. Zwar gab es jüngst Berichte, die den Plan, den Tesla unterhalb von 25.000 Dollar zu bauen, schon wieder für beendet erklärt haben. Wie es wirklich darum steht, weiß am Ende nur einer. Und so exzentrisch und unberechenbar dieser Mann auch ist, so ist er gleichzeitig nach wie vor das größte Ass im Ärmel seiner eigenen Firma. Denn anders als die meisten seiner CEO-Kollegen, ist Musk nicht nur Manager, sondern gleichzeitig Visionär und Kommunikator. So sorgt er regelmäßig selbst dafür, dass negative Gerüchte schnellstmöglich im Keim erstickt werden. In diesem Falle dadurch, dass er die Premiere von Teslas Robotaxi für den 8. August 2024 per X (ehemals Twitter) ankündigte.