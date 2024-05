Zukunftssichere Lieferketten durch Lokalisierung

Während die Vorteile der Lokalisierung auf der Hand liegen, ist es schwieriger zu bestimmen, wo genau eine Lieferquelle lokalisiert werden sollte, insbesondere eine E-Auto-Lieferkette in Europa. Da der Kontinent keine Tradition in der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien hat und die Batterielieferkette noch in den Kinderschuhen steckt, ist schwierig vorherzusagen, ob eine Region oder ein Land der nächste Hotspot für die Produktion und Logistik von Elektrofahrzeugen sein wird.

Für Stellantis ist die Lösung einfach: Man sollte nicht reparieren, was nicht kaputt ist. Der Automobilhersteller hat bereits über den ganzen Kontinent verteilte ICE-Werke und vertrauenswürdige Zulieferer und Partner, die bereit sind, sich anzupassen, ganz zu schweigen von qualifizierten Talenten, die andererseits in einer Welt ohne Verbrenner in einer prekären Lage wären.

"Um es klar zu sagen: 2035 ist das Ende des Verbrenners", sagt Picat. "Wir haben viele Werke, die derzeit nur Verbrennungsmotoren oder Getriebe herstellen, also müssen wir eine Lösung finden, denn unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen.“ Deshalb befinde sich die erste ACC-Gigafabrik in Douvrin, wo früher Verbrennermotoren hergestellt wurden. Picat fügt hinzu, dass Gigafabriken zwar überall in Europa entstehen, aber nicht billig sind und sich daher nicht einfach in eine Lieferkette einfügen lassen. "Man kann nicht jedes Mal ein paar Milliarden für eine Gigafabrik ausgeben, wenn es an einem Standort ein Risiko für die Lieferkette gibt.“ Bei der Entscheidung über den Standort seiner Gigafabriken hat das Unternehmen vielmehr die Standorte seiner früheren Montagewerke betrachtet und festgestellt, dass diese oft sehr gut passen, um die Werke umzurüsten und weiter zu nutzen.

